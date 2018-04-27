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Во что играют россияне на работе

Фото: GLOBAL LOOK press
Dni.Ru – это не только интересные и актуальные новости. Уже несколько недель на нашем сайте открыт раздел с играми. Шахматы, нарды, пасьянс "Косынка", легендарные танчики, тетрис и многое другое – найти развлечение по душе, отвлечься от дел и забот сможет каждый.
прочитано 596 раз

Игры разделены на несколько категорий – логические, карточные, аркады, экшн и головоломки. Первые в нашей подборке - шахматы. Культовая интеллектуальная игра появилась около полутора тысяч лет назад в Индии. Позже шахматы попали в Персию, а затем распространились и в других страх.

Изменяясь с течением времени, шахматы дошли до нас в их нынешнем виде. Во многих странах они стали игрой царей, королей и шахов, интеллектуальным развлечением для элиты. Теперь в легендарную игру можно поиграть и на нашем сайте. Загрузите шахматы онлайн и проведите свободное время с пользой для ума, придумывая и реализуя гениальные комбинации, ощущая себя настоящим полководцем, который ведет свои войска в бой.

Как начать игру? Заходите в раздел "Игры онлайн" на сайте Dni.Ru (кнопка расположена в самом верху экрана, справа от логотипа издания). Перед сражением рекомендуем настроить под себя интерфейс и параметры игры, выбрать уровни сложности, трехмерное или двухмерное отображение доски. Разобрались? Отлично, а теперь в бой!

Скриншот Dni.Ru

Еще одна классическая и не менее популярная игра в нашей подборке – шашки. Несомненный плюс онлайн-версии игры – возможность выбора по каким правилам вы хотите играть. Классические для нас "русские шашки", "международные", "английские" – решать вам. Но несмотря на разновидность игры, главная ее цель остается прежней: "запереть" противника и не дать ему сделать очередной ход.

Не менее увлекательная игра – нарды. Как и шахматы, это очень древнее развлечение. Ученые утверждают, что играли в нарды еще древние египтяне в 3500 году до нашей эры. Популярны нарды были и в древней Месопотамии, у царей Ассирии и Вавилона.

Игроки бросают кубики и двигают шашки по полю, пытаясь преодолеть полный круг по доске и раньше оппонента вывести их за пределы поля. В онлайновой версии на сайте Dni.Ru есть возможность выбора трех уровней сложности.

Развлечься можно и карточными играми. Одна из самых популярных – знаменитый "Дурак". Он известен почти всем, вне зависимости от пола и возраста. В онлайн-версии используется виртуальная колода из 36 карт. Для начала вы и компьютер получаете по шесть карт, справа на столе – остальная колода с козырной картой внизу. Все как в реальной жизни. Задача все та же – отбиваться от атак противника и первым освободиться от карт. Главное – собрать побольше козырей, тогда победа вам гарантирована.

Скриншот Dni.Ru

Еще одно карточное развлечение – "Косынка". Это старинный карточный пасьянс с колодой из 52 карт. 28 из них раскладывают "лесенкой", а остальные откладывают в сторону. Нужно разложить карты в четыре "дома", каждый из которых представляет одну масть. Порядок должен быть следующим: туз, двойка и далее вплоть до короля. "Косынка" – очень увлекательная игра, которая прекрасно тренирует концентрацию и мышление.

Не оставит вас равнодушным и игра "Шарики". Абсолютный хит 90-х по-прежнему пользуется сумасшедшей популярностью. Перед игроком поле 9Х9, в случайном порядке на нем размещены разноцветные шарики. Задача – набрать как можно больше очков, формируя из шариков одного цвета линии по пять и более штук.

Не менее популярна игра "2048". Поле здесь уже поменьше – 4Х4 клетки. Как играть? Используйте стрелки на клавиатуре, двигайте все содержимое поля влево, право, вверх или вниз. После каждого хода в случайной клетке появляется еще одна цифра-двойка.

Скриншот Dni.Ru

В случае столкновения одинаковых чисел они объединяются в одной клетке. К примеру, если сталкиваются двойки – образуется число 4, если четверки – 8. Цель игры – получить клетку с числом 2048. Поражение засчитывается, если же все поля будут заполнены цифрами и не будет возможности слить хотя бы одну пару.

На Dni.Ru можно поиграть в еще одну культовую игру 90-х - знаменитый "Тетрис". Творение советского программиста Алексея Пажитнова завоевало популярность по всему миру. Игра настолько проста, настолько и сложная. Сверху вниз падают различные геометрические фигуры, которые нужно разместить так, чтобы блоки подходили друг другу. Если пробелов не будет, то горизонтальная линия исчезнет. Постепенно скорость падения фигур будет нарастать, поэтому думать над тем, где ее разместить, придется быстрее.

Поиграть онлайн можно и в один из главных хитов эпохи восьмибитных приставок – "Танчики". Под вашим командованием – танк, цель проста – уничтожить всех противников и защитить свой штаб. В случае его разрушения вы проиграете. Используйте преимущества карты: кирпичные стены, воду, бронеблоки, собирайте бонусы и расстреливайте противников, совершив лихой обходной маневр. Можно настраивать уровень сложности и играть вдвоем.

Скриншот Dni.Ru

В онлайн теперь и популярная настольная игра Реверси. Прекрасный вариант не только для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, но и чтобы развивать пространственное мышление. Изначально на поле по две фишки черного и белого цвета. Необходимо, чтобы количество ваших фишек к концу игры было больше, чем у оппонента. Игроки ставят фишки по горизонтали или вертикали, блокируя фишки соперника. В таком случае они становятся "закрытыми" и меняют цвет.

Последняя игра в нашей подборке – Арканоид. Стоит отметить, что на игровых автоматах она появилась еще в середине 1980-х. Управляйте "доской", двигайте ее влево и вправо, разбивайте блоки сверху при помощи шарика, собирайте бонусы. Главное – не дать упасть шарику вниз.

Автор: Иван Поляков27 апреля 2018, 15:09

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