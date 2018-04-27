"Яндекс" и "ВКонтакте" оценили неожиданное нападение Роскомнадзора

Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку IP-адресов зарубежных и российских соцсетей техническими сбоями. Ведомство разместило сообщение в соцсетях.

Доступ ко многим популярным ресурсам в последнее время вызвал у пользователей неудобства из-за попадания IP-адресов компаний в реестр Роскомнадзора. Директор по связям с общественностью "Яндекса" и управляющий директор соцсети "ВКонтакте" остались недовольны опрометчивыми шагами со стороны ведомства, пишет РБК. "Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", – заявили они.

По словам экспертов, блокировка коснулась не только самого Telegram, за который сейчас ведется самая настоящая борьба. Больше всего пострадали многие ресурсы и их пользователи. "Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", – пояснил директор по связям с общественностью "Яндекса".

Специалисты подчеркнули, что отсутствие конкуренции и открытости на внутреннем рынке ведет к падению качества продуктов. Непродуманные действия лишают страну "возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", считают они.

В свою очередь Роскомнадзор объяснил попадание IP-адресов крупнейшего российского поисковика и целого ряда соцсетей в реестр запрещенных сайтов, передает EG.ru. В надзорном ведомстве основными причинами сбоев назвали "технологические особенностями" системы. Пресс-служба организации уверяет, что соцсети уже свободны от блокировки.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Cуд посчитал, что мессенджер неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки пользователей.

Telegram стал уходить от блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате этого в черный список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступны для пользователей.