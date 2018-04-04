Пугающее поведение телеведущих выдало в них "инопланетян"

Такой вывод сделал один из пользователей видеохостинга "YouTube". Он наблюда за поведением репортеров в эфире.

Конспирологическая теория основывается на том, что ведущие новостей разных каналов слишком часто произносят одни и те же фразы слово в слово и даже звучат они синхронно. Дело в том, что конкуренция между американскими телеканалами очень высока, и тексты для ведущих пишут разные люди.

В своем ролике конспиролог демонстрирует подтверждение его теории о том, что многие американские телеведущие вовсе не люди, а инопланетяне, передает New York Times. Многие пользователи Сети, посмотрев видео, согласились с ним.