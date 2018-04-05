"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики

Специалисты Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (входит в госкорпорацию "Росатом") ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна (БЭС) для работы в арктических широтах. Создание такого корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.



Как рассказали в центре, безэкипажное судовождение в настоящее время является наиболее перспективным направлением применения IT в сфере водного транспорта. Создание "беспилотного" корабля позволит заметно улучшить конструкцию корпуса, отказаться от надстройки и разместить в носовой части грузовой трюм.



Немаловажно и то, что специалисты смогут оптимизировать соотношения размерений судна, не опасаясь негативного влияния сильной качки на членов экипажа, а также убрать системы обеспечения жизнедеятельности. "Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и сроки плавания судна", – добавил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.

На сегодняшний день большая доля расходов на водном транспорте приходится на инфраструктуру жизнеобеспечения экипажа. При этом до 80% всех ЧП на судах происходит из-за человеческого фактора. Ущерб от ошибок в судовождении составляет около 1,5 миллиона долларов ежедневно.

"И это закладывается в стоимость судна, – отметил собеседник РИА Новости. – На безэкипажном судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля и так далее, это должно дать экономический эффект, особенно в трудных условиях арктического региона".





Добавим, что создание "беспилотного" корабля для арктических широт – это совместный проект РФЯЦ-ВНИИЭФ, Крыловского государственного научного центра и Института океанологии имени Ширшова РАН. Планируется, что в ближайшее время проект "беспилотного" корабля будет представлен в Агентстве стратегических инициатив.

Что касается роли Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в рамках данного проекта, то он занимается разработкой цифровой модели безэкипажного судна, моделированием с учетом погодных условий и географических особенностей.

В области создания безэкипажных судов, помимо России, разработки ведут Великобритания (реализация проекта намечена на 2019 год) и Норвегия (к концу этого года хочет запустить проект для речных перевозок). Работы в этом направлении ведут также Нидерланды, Франция, Китай и группа компаний в Евросоюзе.





В России разработка технологий безэкипажного судовождения идет в отношении научно-исследовательских, спасательных, транспортных и другого рода судов. Это направление является одной из составляющих Национальной технологической инициативы "Маринет", в которой говорится, что Россия должна получить приоритет в создании и применении технологий безэкипажного судовождения гражданского назначения.

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики является крупнейшим в стране учреждением, которое занимается сложными задачами оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Он был основан в 1946 году и с тех пор внес огромный вклад в создание ядерного щита страны. Здесь, в частности, были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.