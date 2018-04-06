В Москве соберутся лучшие специалисты по токен-экономике

Блокчейн и криптовалюты – это не только технологии, отмечают эксперты, но и то, что постепенно меняет повседневную жизнь человека, его общение и профессиональную деятельность. Меняется транспорт, меняются медиа, мода, развиваются технологии виртуальной реальности. По прогнозам аналитиков, роботизация, софтверизация и освобождение человека от труда позволят некоторым секторам экономики расти до 50% ежегодно.

Выбор Москвы для столь значимого мероприятия не случаен. Россия лидирует в применении технологии блокчейн, практически в каждом подобном проекте есть хотя бы один выходец из нашей страны.

Среди спикеров и экспертов Global Token Summit 2.0.3.5 – ведущие специалисты в области блокчейна, криптовалют и инноваций. В рамках конференции пройдет обсуждение перспектив и того, как блокчейн повлияет на сектора Multimedia, Entertainment, Communications. Программа также включает презентации – pitch уникальных ICO-проектов, выступления ведущих мировых спикеров, экспертную оценку развития блокчейна ICO-проектов в России.





В Москву приедет сооснователь Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Элборн (Dirk Ahlborn). Сегодня Hyperloop – один из самых высокотехнологичных проектов, который будет реализован в скором будущем. К примеру, планируется запустить полноценную трассу от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско стоимостью шесть миллиардов долларов.

В качестве спикера и эксперта выступит основатель и исполнительный директор группы компаний "Фамилия" Александр Шульгин. Он является признанным визионером с богатым опытом инвестирования в цифровую экономику, криптовалюты и блокчейн, а также обширными знаниями в области смешанной реальности, медиа и венчурных инвестиций.

Также среди участников – управляющий директор компании Twentieth Century Fox Home Entertainment Russia & CIS Андрей Громковский. Профессиональный медиаменеджер и эксперт в области цифровых медиа, он сумел успешно осуществить цифровую трансформацию бизнеса компании.

Участников конференции ждут новые возможности для инвестиций, нетворкинг с лучшими международными экспертами, перспективные стартапы, возможность представить свой проект инвесторам, менторам и наставникам.

Global Token Summit 2.0.3.5 объединяет людей. Мероприятие соберет идеи молодых инноваторов, которым было сложно найти партнеров и единомышленников. На конференцию приедут представители индустрии видеоигр и киберспорта.





Будут представлены перспективные транспортные проекты. Участники мероприятия, помимо прочего, узнают об успешных кейсах в Азии – крупнейшем рынке современных технологий.

По словам руководителя оргкомитета конференции Любови Прытиной, участникам расскажут об инновациях в fashion-сфере, о слиянии физической моды и цифровой, а также их симбиозе – phygital fashion. "Это не просто футуристические разговоры, это люди, которые покажут конкретные проекты и предложения для инвестиций, это площадка, на которой встретятся умнейшие мозги мира", – сказала она.

Кроме того, ответы на свои вопросы могут найти потенциальные инвесторы в токены (аналог криптовалют). "Есть специалисты, которые помогут, менторы, которые подскажут. Можно будет посмотреть новые возможности для инвестирования, понять, стоит ли это делать или нет", – добавила Прытина.



Официальный сайт мероприятия: www.2035rasia.com

По вопросам участия: conference@rasia.com