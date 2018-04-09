Жители России поддерживают атомную энергетику

Почти три четверти жителей нашей страны выступают в поддержку использования мирного атома. Согласно результатам опроса "Левада-центра", большинство населения России считает, что эта отрасль должна сохраняться и развиваться.



Согласно данным социологов, 73,9% россиян заявили о необходимости активного развития атомной энергетики или, как минимум, сохранения существующих объемов энергии, произведенной в результате использования мирного атома. Примечательно, что более половины респондентов отметили, что АЭС являются "зеленым, чистым видом производства электроэнергии".



Согласно международным критериям оценки уровня поддержки атомной энергетики среди населения, показатель 50% уже считается высоким. Наибольшее число сторонников такого рода генерации отмечается в Санкт-Петербурге (свыше 82%), на Урале (более 80%), в столице (около 77%) и Приволжском округе (75,3%).

Социологическое исследование проходило по репрезентативной выборке граждан из всех федеральных округов страны. В ходе опроса было выяснено мнение четырех тысяч человек старше 18 лет.

По словам заместителя директора "Левада-центра" Людмилы Хахулиной, уровень поддержки атомной энергетики среди россиян остается высоким не первый год. "В течение трех последних лет наши замеры (а мы их делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную энергетику или, по крайней мере, сохранять ее производство в нынешних объемах", – цитирует ее РИА Новости.

"Росатом" является крупнейшей в стране генерирующей компанией. По итогам прошлого года предприятия госкорпорации выдали почти 203 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (почти пятую часть от общей выработки электроэнергии в России).

На десяти АЭС в эксплуатации находятся 35 энергоблоков, чья суммарная установленная мощность составляет 27,9 гигаватта. К сдаче в промышленную эксплуатацию готовятся еще два энергоблока, которые будут генерировать суммарную установленную мощность 2,2 гигаватта.