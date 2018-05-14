"Осталось недолго": когда погаснет Солнце

Уфологи обеспокоены исчезновением пятен на нашем светиле. Эксперты предположили, что звезда по имени Солнце умирает.

Уфолог Дмитрий Шихов считает, что исчезновение пятен предшествует дальнейшему погасанию нашего светила. Он дает весьма неутешительный прогноз. По словам эксперта, светить звезде осталось недолго – всего около 100 лет.

"У нашей планеты есть внутренний источник тепла, за счет него Земля сможет существовать лишь короткое время. В течении 12 часов наша планета полностью остынет и станет непригодной для жизни", – приводит слова Дмитрия Шихова "Вечерняя Москва".

Однако официальная наука с такими кардинальными данными не согласна и дает совсем другие цифры. Ученые, в отличие от независимых экспертов, уверены, что повода для беспокойства нет.

"Человечеству не стоит опасаться грозящей катастрофы в виде потухшего Солнца, поскольку оно может существовать от десяти до 15 миллиардов лет. Из них прошло только около пяти миллиардов", – заявил астрофизик просветительского центра "Космос" Михаил Дегтярев.

Ранее астрономы пришли к выводу: когда Солнце погаснет, звездная система превратится в огромный светящийся пузырь из газа и пыли. В таком состоянии она просуществует еще несколько тысяч лет, после чего окончательно исчезнет.