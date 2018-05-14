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Hi-tech

Главу МАГАТЭ впечатлили прорывные технологии на выставке "Росатома"

Фото: facebook.com/atomeXpoForum
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано впечатлен высокими технологиями, представленными на выставке "Атомэкспо", открывшейся в Сочи. Экспозицию организовала госкорпорация "Росатом".
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После осмотра выставки Амано сказал слова благодарности России за оказываемую международному агентству помощь. "МАГАТЭ очень благодарно за ту поддержку, которая оказывается организации российской стороной, в частности за финансовую поддержку, поддержку в сфере обучения, подготовки кадров, за содействие укреплению ядерной безопасности, борьбу с раковыми заболеваниями, а также за предоставление прекрасного кадрового потенциала нашей организации", – приводит слова Амано ТАСС.

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Он подчеркнул, что МАГАТЭ является технической организацией, но имеет дело с очень чувствительными вопросами. Амано заверил, что организация делает все от нее зависящее, чтобы действовать максимально непредвзято и профессионально.

Позже на встрече с Амано президент Владимир Путин заверил, что Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения.

Большой форум и выставка "Атомэкспо" проходят в главном медиацентре Сочи под девизом "Глобальное партнерство – общий успех". На торжественную церемонию открытия прибыли ведущие мировые деятели атомной отрасли, в том числе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.

Юкия Амано и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Всего в "Атомэкспо" принимают участие около трех тысяч человек из более чем 60 стран мира. На полях форума будут заключены важные соглашения с компаниями из Китая, Чехии, Финляндии, Белоруссии, Испании, Казахстана, Азербайджана и Чили. Кроме того, "Росатом" подпишет соглашение с МАГАТЭ об открытии совместной школы по менеджменту в области атомной энергии для руководителей.

Автор: Дмитрий Куклин14 мая 2018, 18:50

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