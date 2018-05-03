Вслед за Telegram в России приготовились заблокировать еще один мессенджер

Вслед за мессенджером Telegram в России может быть заблокирован еще один популярный сервис обмена сообщениями – Viber, передает РИА ФАН со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Он объяснил, что такой шаг будет предпринят в том случае, если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей шифрования. В таком случае спецслужба обратится в суд, который примет то же решение, что и в случае с Telegram.

