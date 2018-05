Недоступно человеческому восприятию: Обнародована запись с изменившимся Солнцем

Короткий ролик, опубликованный на одной из официальных страниц NASA в Twitter демонстрирует непривычную картину – голубое Солнце. На записи видны значительно выступающие дуги силовых линий магнитного поля нашей звезды. В американском космическом агентстве также объяснили, почему сделали запись именно в ультрафиолетовом диапазоне. Они отметили, что солнечный материал при разных температурах излучает свет разной длины волн. Многие из наиболее интересных для изучения областей можно разглядеть именно в этом, недоступном для восприятия простыми смертными, диапазоне.

Once in a blue...Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF