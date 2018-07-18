Google оштрафован на пять миллиардов долларов

Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 миллиарда евро (пять миллиардов долларов), сообщает издание The Verge. Чиновники установили, что компания заставляла производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения.



Помимо этого, считают в Еврокомиссии, Google платил мобильным операторам и производителям смартфонов для установки поисковика. При этом компания запрещала использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.