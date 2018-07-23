Близится конец света: лунное затмение перепугало россиян

"Кровавое" лунное затмение ожидает жителей России в ближайшую пятницу. Луна скроется в тени Земли и приобретет темно-красный оттенок.



Предстоящее затмение станет самым продолжительным в XXI веке – оно продлится более полутора часов, сообщает RT. Необычное явление смогут увидеть жители всей России. Как рассказали порталу M24 в Московском планетарии, грядущее затмение примечательно тем, что Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и максимально приблизится к Земле. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать только в 2035 году.



Как отмечает РЕН ТВ, в этот вечер небо окрасится в оранжевый цвет, что, по словам экспертов, является плохим предзнаменованием. Они считают, что это будет началом неизбежных катаклизмов на планете.

Ранее российские специалисты заявили, что солнечное затмение, в свою очередь, действительно может влиять на здоровье людей. Это касается тех, у кого есть хронические заболевания, например, гипертоники и гипотоники. Однако на психическом самочувствии это явление никак не сказывается.

27 июля 2018 года произойдёт невероятное лунное затмение pic.twitter.com/VTKzRsXxJn — ♏️Tatiana (@martaprelmay21) 23 июля 2018 г.