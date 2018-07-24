Россиян искусили роскошным iPhone c Адамом и Евой
В центре новой коллекции оказался образ надкушенного яблока — символа стремления к новым знаниям и открытиям. Дизайнеры бренда Caviar обыграли золотое яблоко Apple, сделав его главным элементом в новых модификациях смартфона.
Всего в коллекции представлено четыре модели. Три из них посвящены героям библейской истории – Адаму, Еве и Змею-искусителю. Четвертый дизайн объединяет их всех, тем самым отдавая дань легендарному полотну Лукаса Кранаха.
Дизайн, посвященный Адаму символизирует мужественность и сдержанность. Это выражено в элегантном сочетании кожи, композитного черного оникса и золотого покрытия с узором "чешуя".
Модель "Ева", в свою очередь, выполнена из белой экзотической кожи и представлена в двух вариантах – с бриллиантам и без. В дизайне, посвященному Змею, главным элементом является фактура змеиной кожи и золотого яблока.
Четвертый дизайн объединяет всех героев в единый сюжет, повторяя картину Кранаха "Адам и Ева", которая была создана в 1526 году. Изображение нанесено на полотно из натуральной кожи, а место нарисованного яблока занимает миниатюра надкушенного фрукта, покрытая золотом.
Стоимость смартфона в свежем исполнении начинается от 228 000 рублей. Коллекция "Apple Edition" поступит в продажу в ближайшее время.
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