Поисковый сервис "Яндекс" под угрозой блокировки

Поисковый сервис "Яндекс" могут заблокировать в России. Это произойдет, если к 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты, передает сетевое издание m24.ru.

В Роскомнадзоре отметили, что сервис могут заблокировать на законных основаниях. "Вообще, конечно, решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться", – заявил эксперт из ведомства. Напомним, ранее Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости ограничить доступ к пиратским сайтам через сервис "Яндекс.Видео".