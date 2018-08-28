Telegram согласился раскрывать личные данные пользователей

Мессенджер Telegram может раскрывать личные данные пользователя в том случае, если его заподозрят в террористической деятельности. Эти нововведения предусматривает обновленная политика конфиденциальности, передает Ura.ru.

При этом администрация Telegram отмечает, что на текущий момент ни разу никому не передавала данные пользователей. "Когда это произойдет, мы включим его в отчет о полугодовой прозрачности", – резюмировали представители приложения.