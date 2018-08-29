Instagram потребовал у пользователей паспорта

Популярный сервис по обмену фотографиями и видео Instagram решил ввести новую функцию. Теперь для подтверждения аккаунта пользователям придется воспользоваться паспортом, передает РИА ФАН.

Для получения заветной "галочки" в профиле нужно будет указать в настройках свое настоящее имя и приложить фото документа, удостоверяющего личность. При этом отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. После рассмотрения запроса пользователю придет уведомление о решении, пишет EG.ru.