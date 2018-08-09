Идолы завтрашнего дня: блокчейн захватывает медиа

Технология блокчейна вот уже на протяжении многих лет используется во всех сферах, и рынок медиа – не исключение. Венчурный инвестор Александр Шульгин и знаменитый корейский продюсер Сэм Чи разобрались, как уже в ближайшем будущем изменится киноиндустрия.

Микки Маус, Кока-Кола, Макдональдс



Большая встреча экспертов прошла в самом центре Москвы в рамках проекта SHULGIN 2.0.3.5. Главный гость программы Чи поделился своим видением того, куда движется современным кинематограф и как на него влияют новые технологии.

По словам эксперта, США с помощью некоторых брендов фактически захватили весь мир. Такие символы, как Микки Маус, Кока-Кола и Макдональдс проникают в сознание людей, в том числе и через медиапространство.

То же самое происходит и в мире кино. Голливуд уже давно считается центром производства медиаконтента: тысячи картин каждый год появляются на этой глобальной площадке. Однако Чи уверен, что скоро ситуация изменится: гегемонии США в кинематографе придет конец.

Новая волна

Произвести революцию в этой сфере удастся с помощь создания децентрализованной системы, которая будет работать на основе технологии блокчейна. "Не огромные компании, а мелкие инвесторы изменят процесс создания фильмов. Благодаря такому подходу малоизвестные продюсеры смогут быть участниками создания крупных международных проектов", – считает он.

Для того, что победить Голливуд, нужна коллаборация и налаживание контактов. Примером тому является кино, в создании которого участвовал Чи. Продюсеру удалось вывести корейский кинематограф на международный уровень и пошатнуть авторитет США в этой области.

Специалист уверен, что российское кино должно пойти по тому же пути. Сотрудничество двух стран в производстве медиаконтента позволит продвигать культуру государств на международном уровне. "Говорите со мной, давайте рассказывать вместе о российской культуре по всему миру", – предложил Чи.

Пацаны богаче Спилбегра

О своем видении развития производства медиаконтента рассказал и Александр Шульгин. По его словам, блокчейн как технология сегодня не является чем-то новым. Первые наработки в этой области появились еще в начале XXI века.

Настоящий бум произошел совсем недавно – с появлением биткоина. "Майнить кэш! Все кинулись и начали продавать этот кэш, и произошел взрыв рынка. Его объем почти достиг триллиона долларов. Появились 18-летние миллиардеры: обычные пацаны оказались богаче Стивена Спилберга", – рассказал он.

Технологии шагнули дальше уже сейчас. Сегодня в основе любой современной индустрии лежит не майнинг каких-то денежных средств, а майнинг данных, дальнейшая интеллектуальная обработка полученной информации и, как результат, добыча полезной информации и знаний как ресурса, считает Шульгин

Переход к интернету контента

Суть происходящей в мире медиа метаморфозы заключается в том, что интернет вещей (IoT) постепенно уходит на второй план. Важнее становится сектор интернет контента (IoC, Internet of Content) – информация, которая наполняет интернет вещей и позволяет ему функционировать.

Упор на добычу и хранение метаданных, обработку и использование полученных знаний может кардинальным образом изменить индустрию медиа и смежные отрасли, уверен Шульгин. По его словам, блокчейн позволит создателям контента фактически избавиться от посредников.

Например, продюсерам, режиссерам и даже блогерам больше не придется заниматься дистрибуцией контента. Авторы будут открывать доступ к материалу, приглашая всех и каждого с ним ознакомиться, принимая условия, "зашитые" в одном файле – смарт-контракте.

Такая схема позволит собирать и хранить данные и пользователях. В случае с дистрибуцией контента это было невозможно: копии распространялись по всему миру и информация о пользователях не стекалась обратно к автору.

Умный город

Сбор и хранение метаданных позволит шагнуть дальше и в развитии технологии умного города, рассказал Шульгин. Социальный и технологический мир будут взаимодействовать друг с другом по-новому.

По словам специалиста, работа умного города, где как можно больше процессов будет автоматизирована, возможно только в том случае, если человек будет предсказуем. Поведение группы индивидов невозможно предугадать, если не обладать обширной информацией о каждом отдельно взятом гражданине.

В этом случае и помогут данные, которые были собраны благодаря внедрению в медиа технологии блокчейна. Собранные воедино, они будут передаваться из социального мира в технологический, тем самым обеспечив работу умного города, считает продюсер.

Что будет дальше

Шульгин добавил, что блокчейн постепенно будет внедрен практически во все сферы. Уже сейчас универсальная технология находит свое применение в самых разных секторах.

Блокчейн обеспечивает инфраструктуру, с помощью которой можно добывать и хранить самый важный ресурс XXI века – информацию о человеке. "Мы – данные. Мы – золото. Мы будем помогать миру развиваться", – заключил эксперт.