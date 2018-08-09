Гигантская дыра в атмосфере Земли напугала ученых

Гигантская аномалия разрушает систему циркуляции теплого и холодного воздуха в атмосфере Земли. Дыру в ионосфере обнаружили американские ученые.

Аномалия возникла в результате внезапного потепления стратосферы – или ВПС, как сокращенно называют это явление ученые, заключили исследователи из Массачусетского технологического института. Это значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли зимой. Его причиной становятся атмосферные гравитационные волны, которые возникают в воздушной оболочке планеты.

Такие волны наблюдаются в тропосфере, но могут подниматься и выше. В результате ВПС разрушается так называемый циркумполярный вихрь – система циркуляции теплого и холодного воздуха в атмосфере. Ученые считают, что исследование механизмов образования ионосферных дыр позволит прогнозировать состояние внешних слоев атмосферы Земли, пишет Phys.org.

К сожалению, подобные аномалии – далеко не единственное, что угрожает существованию человечества. Недавно исследователи заявили, что людей не спасут от глобальной катастрофы даже соглашения по климату. Средняя температура Земли продолжает неуклонно повышаться. Планета в скором времени превратится в "теплицу", и большая часть суши станет необитаемой.

Публикация от ne_sekretnye_materialy (@kosmos_no_secrets) 8 Авг 2018 в 11:25 PDT

К необратимым процессам, которые уже запустило глобальное потепление, ученые относят таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, сокращение лесных массивов в бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике.

Чтобы избежать катастрофы, некоторые ученые предлагают каким-то образом блокировать солнечный свет. По их мнению, тогда планета будет меньше нагреваться, и гибель человечества удастся отсрочить.