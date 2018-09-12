На что обратить внимание в современных смартфонах

Эпоха телефонов, определяемых по принципу "главное, чтобы звонил", осталась в далеком прошлом – и сегодня мы воспринимаем телефон, скорее, как нечто среднее между компьютером и фотоаппаратом.



В мире, где вся наша жизнь в буквальном смысле слова находится "в наших руках" – в многочисленных фотографиях, контактах и приложениях на наших смартфонах, очень важно знать, на что обращать внимание при покупке нового устройства, которое будет сопровождать вас всегда и везде. Разбираем на примере нового Honor 10, который, по мнению редакции, объединил в себе все лучшее, оставаясь при этом в среднем ценовом сегменте.



Дизайн

Каким бы мощным ни было наполнение смартфона, прежде всего мы обращаем внимание именно на его внешний вид. И дизайн Honor 10 не оставит никого равнодушным. Корпус устройства выполнен из 3D-стекла с 15-слойным оптическим покрытием, которое преломляет падающий свет и создает мерцающий эффект, а уникальные расцветки были разработаны Парижским центром дизайна. Безрамочный экран, с диагональю 5,84 дюйма и соотношением сторон 19:9, занимает 86% фронтальной поверхности и обеспечивает комфорт в использовании, при этом смартфон удобно держать одной рукой.





Камера с функциями искусственного интеллекта

Honor 10 получил двойную основную камеру, состоящую из модулей с разрешением 24 МП и 16 МП. Камера оснащена интеллектуальными функциями. Это позволяет ей в реальном времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, а также точно определять контуры окружающих объектов и местоположение.



Функция реализована с помощью технологии сегментации изображения, позволяющей смартфону идентифицировать множество различных объектов в одном кадре. Благодаря этому Honor 10 способен мгновенно устанавливать оптимальные параметры съёмки для каждого кадра, учитывая не только условия освещения, но и характер сюжета, что позволяет получать фотографии профессионального качества.

Фронтальная камера 24 МП





Во фронтальной камере с разрешением 24 МП также применяются функции искусственного интеллекта, которые помогают получать качественные портреты в разных условиях съёмки. В частности, поддерживается технология трехмерного распознавания лиц, определяющая положение более 100 характерных точек и оптимизирующая прорисовку деталей для получения выразительных портретов.

Фронтальная камера Honor 10 способна имитировать эффекты студийного освещения при разных внешних условиях. Усовершенствованная технология распознавания лица, работающая с высокой точностью, гарантирует натуральное размытие заднего плана и при этом четкость лиц даже при применении эффекта боке на групповых снимках.



Производительность

Интеллектуальные функции смартфона Honor 10 поддерживаются выделенным модулем нейронных вычислений. Оперативная память 4 ГБ и накопитель ёмкостью 64 ГБ или 128 ГБ обеспечивают достаточный объём для запуска ресурсоёмких приложений и хранения всех важных видеороликов, фотографий, музыкальных треков, приложений и файлов. Honor 10 оснащен интерфейсом EMUI 8.1, получившим целый набор новых функций и возможностей. Среди них – функция Easy Talk, снижающая фоновый шум при разговоре через гарнитуру и повышающая громкость при разговоре шепотом.

Батарея

С учетом темпа нашей жизни и все более широких возможностей для работы и развлечений, очень важным остается время работы смартфона. Honor 10 получил батарею ёмкостью 3400 мА*ч и технологию быстрой зарядки SuperCharge, позволяющую пополнить заряд аккумулятора на 50% всего за 25 минут. Где бы вы ни находились – на работе перед важным совещанием или в отпуске перед взлетом – ваш смартфон вас не подведет.

