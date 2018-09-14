Подробности загадочной истории с продырявленным кораблем "Союз"
Прежде чем заделать дыру, космонавты провели фото– и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. Анализируя снимки, они обнаружили новые следы от дрели.
"Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", – цитирует эксперта сетевое издание М24. Он добавил, что следы есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты.
Ранее была отвергнута версия об "астронавтах-диверсантах". 12 сентября сообщалось, что американцы могли нарочно просверлить отверстие в "Союзе МС-09", чтобы побыстрее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.
Корабль "Союз МС-09" могли повредить на заводе-производителе, сообщает источник: https://t.co/2GBwydvcZg pic.twitter.com/eG4OFpMSQv— ⌚ 24/7 (@24_7seven) 6 сентября 2018 г.
Напомним, что утечка воздуха на пристыкованном к МКС российском корабле "Союз" произошла 30 августа. Экипаж станции провел ремонт.
Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила работу по расследованию инцидента, материалы переданы в "Роскосмос", передает ТАСС. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось, и в работе участвуют "компетентные органы".
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