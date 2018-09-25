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Планета Нибиру оказалась выдумкой

Планета Нибиру придумана людьми. Фото: pixabay.com
Ученые со всего мира пытаются просчитать реальные угрозы для Земли. В NASA исключили возможность существования планеты Нибиру, которая, как заявлялось ранее, может вызвать для человечества конец света. 
прочитано 1695 раз

Судя по всему, теперь землянам беспокоиться на эту тему не стоит. Последние новости о Нибиру рассказал заместитель директора космического центра имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс.

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Конец света от загадочной планеты Нибиру точно не наступит. По словам эксперта, во Вселенной действительно множество неизученных объектов. И наблюдать за ними – одно из основных направлений работы.

Астрономы долго пытались определись расположение планеты Нибиру. Но, как отметил эксперт, оказалось, что она выдумана людьми. Последние новости о Нибиру таковы, что это лишь часть теории конспирологов.

"Люди просто реагируют на то, что они читают в интернете… NASA контролирует ситуацию, чтобы убедиться: Земле не грозят астероиды или другие небесные тела. Если подобный объект будет выявлен, человечество сможет принять меры", – цитирует Хесса Obozrevatel.com. При этом специалист предложил вспомнить голливудские фильмы про конец света с подобным сценарием.

Таким образом, все разговоры о расположении планеты Нибиру и грядущих от нее угрозах оказались фантазиями. Однако можно полагать, что у приверженцев теории существования загадочной планеты Нибиру свои аргументы на этот счет.

Автор: Валерия Нарская25 сентября 2018, 14:03
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