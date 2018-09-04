Перестал работать популярный видеохостинг YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса. Неполадки в работе обнаружились во вторник, около 16:00 мск.

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с работой сайта YouTube, передает сетевое издание m24.ru. В частности, у многих не проигрывается видео. Еще часть юзеров не могут войти в свои аккаунты, передает Life.ru. Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России. О неполадках сообщают жители Москвы, Саратова, Краснодара и Санкт-Петербурга.