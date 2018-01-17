Как автомобили шпионят за своими владельцами

Предпочтения в еде и музыке и даже лишний вес – все это знают современные автомобили о своих владельцах. С какой целью машины собирают личные данные владельцев, эксперты пока не поняли.

Новейшие автомобили шпионят за своими владельцами. Машины с интегрированными системами, подключенными к интернету, наблюдают за движением глаз водителя, вычисляют его вес и предпочтения в еде.

Это далеко не вся информация, которую собирают механические друзья человека. Производителям автомобиля известно, где находится машина, какая музыка играет в салоне.

Зачем компаниям нужны данные тысяч владельцев по всему миру, с точностью сказать эксперты пока не могут. Предполагается, что эта информация, как самый ценный в современном мире продукт, продается маркетинговым фирмам, пишет Washington Post.

Тем временем российские специалисты представили свою разработку – искусственный интеллект для беспилотных автомобилей. Новинку продемонстрировали на выставке бытовой электроники CES в Лас-Вегасе.

Систему, созданную в Cognitive Technologies, научили понимать и анализировать дорожную обстановку. Она умеет не только видеть объекты, но и прогнозировать развитие ситуации. На той же выставке отличилась компания General Motors. Она представила беспилотный автомобиль – без руля, педалей и зеркал.

А Volvo S90 уже дублирует работу отдела кадров в шведской компании. Автомобиль проводит собеседования с претендентами на должность в фирме. Машина оценивает будущих автомехаников, сопоставляя данные из анкеты с полученной от них информацией, анализирует выражение лица и использованные во время ответов на вопросы слова.

На днях на автосалоне в Брюсселе автомобиль HR90 провел собеседование с кандидатом на должность механика. В заключение "кадровик" попросил претендента улыбнуться и включил для него произведение Шопена – чтобы снять стресс.