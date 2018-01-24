Пересдать на права станет гораздо сложнее

Сменить старые права на новые станет сложнее. Российским водителям придется проходить переэкзаменовку.

Одной медицинской справки для замены водительских удостоверений, действие которых подошло к концу, скоро будет недостаточно. Автовладельцам придется сдавать эксзамен на знание Правил дорожного движения.

Предложение Союза автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД. Его инициаторы отмечают: старые права выдавались в то время, когда контроль за обучением будущих водителей был недостаточным. Кроме того, в ПДД с тех пор были внесены значительные изменения, на знание которых и надо проверить атовладельцев.

"Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", – цитирует газета "Известия" заместителя главы ГИБДД Владимира Кузина.

Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые – предоставив при этом только медицинскую справку. Предложение автошкол затрагивает и эти документы: отмечается, что, хотя срок действия таких справок сокращен до года, их наличие проверяют раз в десять лет – при плановой замене удостоверения. А если за это время у водителя появились хронические заболевания или он пристрастился к алкоголю, отследить это невозможно. Так что инспекторам ГИБДД предлагается проверять наличие врачебного документа у водителей.

В Федерации автовладельцев, в свою очередь, считают подобные меры излишними. Там уверены, что опытные водители и так знают правила и следуют им. А медицинское освидетельствование надо проходить только тем, кто дважды допустил грубое нарушение на дороге.