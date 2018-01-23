Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году

Не успел новый год начаться, как многие автовладельцы заметили, что эксплуатация "железных коней" подорожала – это относится и к бензину, и к автозапчастям, да и сами автомобили, по прогнозам аналитиков, должны подорожать в 2018 году на 10-15%. С чем еще могут столкнуться автомобилисты в ближайшее время?



Вполне возможно, что если вы забудете полис ОСАГО в 2018 году, вам придется заплатить за это пять рублей, вместо 800 рублей, как было годом ранее. "Принятие законопроекта, скорее всего, кардинально не изменит ситуацию. Нужно сделать так, чтобы стало меньше фальшивых полисов ОСАГО. И для этого сделан первый шаг – с 2018 года все полисы ОСАГО должны иметь QR код", – говорит Алексей Потапов, генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Столица.

Как минимум дважды в наступившем году подорожает топливо из-за роста акцизов. Повышение произойдет в два этапа – с 1 января и с 1 июля. С начала 2018 года тариф поднялся на 10,7% и достиг отметки в 11,21 тысячи рублей за одну тонну. С 1 июля его поднимут повторно до 11,89 тысячи рублей за тонну, и на 12,7% вырастут акцизы на дизельное топливо. Соответственно обслуживание автомобиля подорожает в среднем на 5-7%. Кроме того, повышение утилизационного сбора увеличивает стоимость новых авто до 15%, что спровоцирует и рост цен на вторичном рынке.

А вот к новым регламентам ГИБДД, вступившим в силу в ноябре 2017 года, автовладельцы постепенно привыкают. Хотя первоначально они вызвали неоднозначную реакцию. В частности, в новом регламенте появилась норма, позволяющая останавливать инспекторам ГИБДД автомобили в любом месте дороги, вне стационарных постов ДПС, даже если нет нарушений ПДД. Однако на практике изменение нормы вряд ли что-то кардинально изменила. По словам Алексея Потапова, до вступления регламента в силу остановка вне постов ДПС была возможна при проведении спецопераций. Однако на деле инспектор зачастую не имел на руках бумаг, которые доказывали бы проведение операций, тем не менее автомобили останавливались и вне постов ДПС.

В новом регламенте есть пункт о так называемых засадах на трассах. В документе говорится, что "патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети". Однако далее в тексте идет разъяснение – "автомобиль ДПС должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения". Так что прятаться по кустам, а потом внезапно появляться перед участниками дорожного движения инспекторам ГИБДД не получится – ведь тогда нужно будет доказывать, возможно и в суде, почему инспектор нарушил регламент и спрятал автомобиль.

Еще одна норма в новых регламентах ГИБДД, которая вызывала опасения автовладельцев, – разрешение не выдавать справки о ДТП в случае, если документы об аварии оформляются сотрудниками полиции. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, было принято решение все сведения, которые ранее указывались в справке о ДТП, включать в материалы дела о правонарушении, которое повлекло аварию.

"А вот какое нововведение в регламентах ГИБДД может осложнить жизнь автовладельцев, так это разрешение применять камеры автоматической фиксации нарушений в зоне действия временных знаков, чего ранее не было. – говорит Алексей Потапов. – Теперь можно будет получить штраф даже в том случае, если временный знак был установлен с нарушениями или упал из-за сильного ветра. А это не такое уж и редкое явление, если вспомнить, что дорожные знаки у нас устанавливают дорожные рабочие. Если у инспектора есть бумага об установке знака, то доказывать, что дорожного знака там не было придется самому автомобилисту, что возможно разве что с помощью записи с видеорегистратора".