Названы самые дорогие авто на российском рынке

Россияне потратили на покупку автомобилей в 2017 году 1,7 триллиона рублей. При этом только в декабре автодилеры получили более 215 миллиардов. Первые строки в рейтинге самых дорогих машин занимают произведения компании Rolls-Royce.

Рейтинг самых дорогих автомобилей на российском рынке составили эксперты аналитического агентства "Автостат". Первую строку в нем занял лимузин Rolls-Royce Phantom – за него просят 35 865 000 рублей. Модели этой марки также на втором и третьем местах в списке: Rolls-Royce Dawn стоимостью в 28 168 000 и Rolls-Royce Ghost в 24 700 000 рублей.

В первую пятерку также вошли Bentley Mulsanne по цене 23 534 000 рублей и спорткар Ferrari 812 за 22 400 000 рублей.

Самым популярным у готовых раскошелиться на приличную сумму россиян стал кроссовер Bentley Bentayga стоимостью 14 059 307 рублей. В то время как упомянутые выше модели были проданы в одном-двух экземплярах, этих кроссоверов дилерам удалось сбыть целых 30 штук.

Dni.Ru писали, что эксперты Ассоциации европейского бизнеса назвали самые популярные в России кроссоверы. Они определили пятерку паркетников, которые чаще всего покупали россияне в 2017 году.



Пятым по популярности оказался Chevrolet Niva – в прошлом году этот автомобиль приобрели более 31 тысячи россиян. На четвертом месте – традиционно пользующийся спросом в нашей стране Toyota RAV4, показатель продаж которого достиг 32,9 тысячи машин. Более 33 тысяч граждан России предпочли всем другим паркетникам Lada Xray – автомобиль занял третье место в рейтинге.

На заслуженном втором месте – Renault Duster, таких кроссоверов было продано почти 44 тысячи. А лидер по продажам в России среди паркетников – Hyundai Creta: более 55 тысяч машин нашли своих покупателей в прошлом году.