Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП

Участники российской рок-группы 16 марта попали в аварию под Владимиром. Они направлялись на гастроли в Рязанскую область.

Трое музыкантов коллектива, включая лидера группы Эдмунда Шклярского, находятся в больнице города Гусь-Хрустальный. Бас-гитарист "Пикника" Марат Корчемный рассказал об их состоянии.

"Авария была серьезной. Жизни музыкантов ничего не угрожает, но травмы достаточно серьезные", – цитирует Корчемного НСН. Причины ДТП пока не известны. Все ближайшие концерты коллектива отменены.

В УМВД по Владимирской области рассказали, что ДТП с участием трех автомобилей произошло на автодороге "Владимир - Гусь-Хрустальный – Тума". В результате инцидента пострадали семь человек, передает РИА Новости.

Публикация от PiknikPage (@piknikpage) Мар 16, 2018 в 5:41 PDT

На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в других российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, в Мурманске – 29 марта, а 1 апреля – в Петрозаводске. Далее музыканты должны были отправиться в казахстанскую Астану.

Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. Сейчас в ее составе: фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии "Пикника" 22 студийных альбома.

