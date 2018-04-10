Радостным россиянам посоветовали подождать со сменой зимней резины

Специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что не собирается менять зимнюю резину на летнюю в ближайшие две недели. По словам метеоролога, погода еще не пересекла рубеж для "переобувания".



"Дело каждого. Но я резину ближайшие две недели пока менять не буду. Погода не располагает", – написал Тишковец. При этом ранее сообщалось, что 10 апреля в Москве ожидается до 20 градусов тепла, что на восемь-девять градусов выше положенного. Синоптики также предупредили, что к вечеру этого дня в столице могут местами пройти дожди и первая гроза.

Напомним, пограничной температурой для летних и зимних типов шин является 10 градусов тепла. Как только столбик термометра поднимется до этой отметки, лучше "переобуться", считают специалисты. Использовать зимнюю резину летом не только опасно, но и расточительно – мягкий зимний протектор при высоких температурах изнашивается крайне быстро.

Бытует мнение, что разницу в поведении летних и зимних покрышек в теплый сезон рядовой водитель может и не почувствовать. Однако независимые испытания показывают, что это — очень опасное заблуждение. Финские специалисты провели большой сравнительный тест летних и нешипованных зимних шин. Выяснилось, что наиболее ярко различия между покрышками в теплое время проявляются на мокром асфальте и при экстренном торможении. Вывод финских испытателей был однозначен: зимние шины непригодны для эксплуатации летом.

До 2015 года закон не предусматривал штрафы за езду на зимней резине летом. Позже был принят Технический регламент, по которому вводится штраф за вождение авто на несезонных покрышках. Он предусматривает положения, согласно которым запрещено ездить на летней резине в зимние месяцы – декабре, январе, феврале и на зимней – в июне, июле и августе. При этом езда на любой резине осенью или весной нарушением не считается.