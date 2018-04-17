Мост глупости победил 146-ю "газель"

146:0 – с таким счетом выигрывает пока мост в Санкт-Петербурге у упорных водителей "газелей". Несмотря на предупреждающий знак, грузовики не желают объезжать опасный участок.

Кузов 146-го претендента на запись в книге рекордов от удара буквально расслоился. Это хорошо видно на фотографиях с места происшествия, размещенных в Twitter.

ДТП происходят одно за другим на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Как сообщается в собственном аккаунте так называемого Моста глупости, путепровод с надписью "Газель" не проедет" не удалось преодолеть уже 146-й "газели".

Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает плакат с соответствующей надписью. Тем не менее жаждущих экспериментов автолюбителей это не останавливает, пишет Life.ru.

Пару недель назад особо настырному водителю все же удалось проехать под мостом. Правда, при этом он лишился кузова.

Как пишет "Комсомольская правда", некоторые переживают за грузовики и предлагают сделать под мостом углубление, чтобы любая машина могла туда пролезть. Другие волнуются за мост – считают, что рано или поздно он не выдержит напора страстей и рухнет. Горожане подчеркивают, что на нем и так уже много вмятин.

Жизнь - боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP — Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.

А в соцсетях идут споры о количестве застрявших под мостом грузовиков. Формально 144-я "газель" смогла проехать, однако оставила часть кузова на дороге. Большинство граждан все-таки включают ее в общий зачет: если прошел не целый – значит не прошел.