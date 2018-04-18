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Маразм крепчал: на Украине отменят желтый сигнал светофора

Фото: GLOBAL LOOK press
Казалось, инициативы украинских чиновников имеют хоть каплю здравого смысла. Но, похоже, все очень непросто: премьер страны Владимир Гройсман решил показать себя во всей красе и выступил с поистине безумным предложением.
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Глава правительства поручил подчиненным проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора. Как написал в Facebook замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, анализ последних резонансных ДТП показал, что они связаны с проездом на желтый.  

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"Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый. И самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", – добавил Лавренюк.

Традиционные светофоры, используемые во всем мире, состоят из трех секций с сигналами красного, желтого и зеленого цветов. Существуют светофоры из двух секций – красной и зеленой. Они обычно устанавливаются на пунктах, где пропуск автомобилей производится в индивидуальном порядке, например, на пограничных переходах, при въезде или выезде со стоянки, охраняемой территории. На регулируемых пешеходных переходах также могут использоваться светофоры с двумя сигналами.

Установка таких устройств на дорогах с интенсивным движением вряд ли снизит аварийность, утверждают эксперты. Скорее наоборот, ведь водителям придется привыкать к нововведению, что неминуемо отразится на скорости их реакции.

Премьер Украины неслучайно обратился к теме безопасности на дорогах. Накануне, 17 апреля, в Кривом Роге произошла серьезная авария с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля. Девять человек погибли и 21 пострадал. Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора.

Автор: Александр Комаров18 апреля 2018, 15:17

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