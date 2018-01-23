Порошенко подняли на смех из-за зарплаты

В администрации президента Украины Петра Порошенко раскрыли размер его заработной платы. В прошлом году она составила 336 тысяч гривен (более 656 тысяч рублей). Пользователи соцсетей, памятуя о многочисленных активах президента-миллиардера, с сарказмом прокомментировали размер его зарплаты, а также припомнили шикарный отдых на Мальдивах.



Сумма заработной платы президента Украины состоит из должностного оклада. При этом в администрации главы украинского государства заявили, что положенные ему средства он якобы перечисляет на благотворительность.

"И 500000 на мальдивы просадил, шумеры, откуда у него бабос? Включаем кастрюльки и думаем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из пользователей Сети. "У него есть еще и зарплата? а старческий маразм он еще не заимел, может коллекционированием Кастрюль из Золота займется!!" – отметил другой.

Кое-кто предположил, что месячная зарплата Порошенко больше, чем у всех граждан Украины вместе взятых. "На хохму года тянет сие новость", – иронично заявил пользователь Александр Полетаев.

Ранее достоянием общественности стал факт роскошного отдыха президента Незалежной на Мальдивах. На дорогом курорте семья главы государства провела неделю.

Остановились они в шикарном пятизвездочном отеле Cheval Blanc – это отдельные виллы, расположенные на островах посреди Индийского океана. Зарегистрировался украинский лидер в гостинице как Mr. Petro Incognito.





Себе политик забронировал самую дорогую виллу – Owner's Villa (Private Island). По данным журналистов, всего он потратил на отдых около 500 тысяч долларов – более 14 миллионов гривен.

В администрации Порошенко подтвердили, что президент провел рождественские каникулы на Мальдивах. Однако подчеркнули: украинский лидер оплатил отдых из своего кармана, что он, конечно же, отразит в декларации.

На вопрос, почему президент путешествовал инкогнито, ответа не последовало. Не прокомментировали в офисе и немалую сумму расходов курортника.

