Живучий черный кот разбил внедорожник

В Липецке на автомобиль Infiniti упал выброшенный с девятого этажа кот. Полицейские проводит проверку в связи с обращением хозяина иномарки.

В Сети появился ролик с камеры уличного наблюдения, на котором видно, как на припаркованную у подъезда многоэтажного дома машину падает черный кот. Бедное животное моментально вскакивает и убегает. А на капоте внедорожника остается вмятина.

Владелец машины Александр на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что, увидев довольно серьезную вмятину, он подумал, что кто-то специально сильно ударил по капоту. "Такую вмятину не получится убрать, повелась жесткость, и краска треснула. Придется менять капот, который стоит 35 тысяч рублей. Плюс семь тысяч рублей покраска в цвет", – сетует Александр, которому теперь предстоит ремонт ремонтировать машину.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранители. "У нас есть заявление от владельца машины. Мы проводим проверку", – цитирует представителя УМВД по региону РИА Новости. В заявлении в полицию владелец авто попросил провести проверку и в связи с порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным.

Оказалось, что кот принадлежит мужчине, проживающему на девятом этаже. Когда Александр с другом поймали четвероногого пострадавшего и отнесли хозяину, тот, по словам собеседника, был пьян. Соседи говорили, что гулянка в квартире липчанина длится с утра.

"Когда мы пришли, хозяин там был уже один. То, что кота выкинули в окно, он не отрицал, очень удивился и обрадовался, что кот живой. Но как так получилось, что кота выкинули, толком не сказал", – пояснил Александр.