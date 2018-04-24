Инаугурация Путина обрастает слухами

Владимир Путин в день инаугурации будет передвигаться на иномарке. Новый российский лимузин проекта "Кортеж" президенту предоставят позже.

Предназначенный для президента автомобиль полностью готов. Однако во время инаугурации, намеченной на 7 мая, его использовать не будут. Такое решение приняли организаторы церемонии.

Машина прошла испытания, она отвечает всем требованиям безопасности, но президент начнет использовать его позже. "В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры", – сказал источник РИА Новости, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

Собеседники агентства подчеркнули: вопрос о том, чтобы представить лимузин именно на инаугурации, был решен. Режиссер церемонии предложил отказаться от этой идеи.

Проект "Кортеж" – семейство автомобилей для первых лиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина, седана и минивэна.

В Минпромторге неделю назад заявили, что автомобиль президента технически готов участвовать в мероприятии. Поставки комплектов машин, которые были согласованы с ФСО, идут в срок. В то же время, как отметил глава ведомства Денис Мантуров, окончательное решение принимают не в его епархии.

Как сообщалось, ответственный исполнитель проекта "Кортеж", в который инвестировано более 12 миллиардов рублей - "Центральный научно-исследовательский автомобильный институт "НАМИ". Производственный партнер – компания Sollers.

Как писали Dni.Ru, президентский лимузин украшен двуглавым орлом. Отделка салона – белая кожа и полированное дерево. Помимо водителя и охранников, в машине свободно поместятся еще четыре человека. Предполагалось, что именно на этом лимузине Владимир Путин отправится на инаугурацию.