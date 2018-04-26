Сдать на права станет сложнее
Начальник ГИБДД России Михаил Черников пролил свет на новшества в процедуре получения прав. Он заявил, что Госавтоинспекция намерена объединить две части практического экзамена в одну.
Таким образом, навыки вождения на площадке и в реальных городских условиях будут проверяться комплексно, пишет РИА Новости. "Это будет более строгий экзамен, более четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств", – заявил Черников.
Эксперт пояснил: при обучении важнее то, как люди ориентируются в условиях городского трафика, а не навыки на площадке. "Если взять процентное соотношение в сдаче экзаменов, то большая проблема во втором этапе, в практическом вождении в населенных пунктах", – добавил он.
Глава ГИБДД сообщил, что законопроект уже подготовлен и проходит согласование в ведомстве. По словам Черникова, нововведения поддерживаются большинством. При этом процесс внедрения новой системы займет продолжительное время – это будет "не один день и не один месяц".
Напомним, что ГИБДД предложила изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав. В частности, планируется объединить задания на площадке и в городе.
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