Российский рэпер разбился в ДТП
Автор треков "Рука-лицо", "Монтана" и "Взрыв в темноте" разбился на своем новеньком мотоцикле Kawasaki Z750. 25-летний рэпер получил открытый перелом руки.
Артист российского музыкального лейбла Black Star уже перенес четыре операции, ему предстоит пятая, передает Telegram-канал Super. Концерты Скруджи решено перенести, а занятия по боксу, которыми он занимается, отложить на неопределенный срок.
Творчество рэпера – это мрачный андерграунд, музыка подворотен и улиц. Эдуард не любит давать интервью. Детство музыканта не было радостным: отец ушел от матери, оставив ее с двумя детьми – у Эдуарда есть старший брат.
Рэпом увлекся в 15 лет, вдохновившись творчеством Waka Flocka Flamе и Lil Jon. В юности парень подружился с рэпером Zippo и, по его словам, ездил с ним в гастрольный тур.
Известно, что Эдуард рано начал работать. Он был продавцом, мерчандайзером, рабочим на стройке и трудился на лесопилке в Польше.В 2017 году рэпер выпустил трек "Гоголь. Начало". Песня вошла в официальный саундтрек фильма с аналогичным названием.
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