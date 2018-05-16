Плачь, Порошенко: счастливые крымчане помчались по Керченскому мосту

По автомобильной части Крымского моста со стороны Керчи и Тамани началось движение транспорта. Названо количество машин, проехавших по нему в первый час работы.

С 16 мая по Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы. Грузовики начнут движение по нему с осени.

По мосту уже проехали не менее тысячи мотоциклистов. Со стороны Крыма во главе колонны – лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург, сообщает Ura.ru.

Ко времени запуска движения у автодороги скопилось несколько сотен машин. В первый час работы, с 05:30 до 06:30 новую переправу опробовали более 1,1 тысячи транспортных средств. Движение идет в штатном режиме, передает Пятый канал.

Среди первых участников движения наряду с ветеранами и строителями оказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Разрешенная скорость движения по мосту составляет до 90 километров в час. Останавливаться на нем нельзя.

Публикация от Nika Kotkova (@nika_kotkova) 15 Май 2018 в 6:12 PDT

Водители, первыми проехавшие по автодороге, поделились эмоциями и впечатлениями. "Душа радуется за страну! Красиво все, хорошо, достойно. Есть на что посмотреть. Прекрасно!", "Дорога замечательная! Очень хорошее асфальтовое покрытие, машина чувствует себя идеально. Созданы все условия для того, чтобы путешествовать семьями", – цитирует счастливых автомобилистов LifeShot.

Публикация от РИА Крым (@ria.crimea) 15 Май 2018 в 7:54 PDT

Накануне проверил на прочность асфальт Крымского моста и президент России Владимир Путин. Глава государства сел за руль КамАЗа и за 15 минут приехал из Краснодарского края в Керчь.

А пока россияне радуются открытию транспортного коридора, на Украине, судя по сообщениям местных СМИ, вытирают слезы. "Утром 16 мая в аннексированном Россией Крыму оккупанты запустили автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив", – сообщает портал Obozrevatel.com.

Крымский мост сдан досрочно, 16 мая по нему открывается автодорожное движение. pic.twitter.com/bv5UaxTujB — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 14 мая 2018 г.

Произошедшее стало шоком для многих украинцев, в частности для президента Незалежной Петра Порошенко. Ранее украинские чиновники утверждали, что мост построить невозможно. Теперь Киеву предстоит распрощаться с иллюзиями на тему возвращения Крыма. К слову, Евросоюз осудил возведение объекта без согласия Украины, обвинив Россию в нарушении суверенитета соседней страны.