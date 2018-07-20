Видео с новой Lada Granta FL попало в Сеть
Судя по всему, автомобиль был запечатлен в то время, когда его снимали для промо-ролика. Как отмечают эксперты, машина синего цвета, видимо, та же самая, фотографии которой ранее появились в Сети.
Как сообщалось, новый хетчбэк Lada Granta FL разработан на базе пятидверной Lada Kalina. Последняя в скором времени покинет линейку АвтоВАЗа.
Как и седан Granta FL, показанный на этой неделе, хетчбэк получит видоизмененную переднюю часть кузова с фирменной стилистикой в виде буквы X. Добавлены хромированные "бумеранги", обновились бампер и фары.
Помимо того, боковые зеркала получили повторитель, а на пятой двери красуется надпись LADA крупными буквами. Официальная презентация состоится на автосалоне в Москве в конце августа этого года.
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