Федор Смолов разбился в ДТП

BMW стоимостью 9 миллионов рублей, принадлежащий Федору Смолову, разбился в Краснодаре. По предварительным данным, футболист не пострадал.

Федор Смолов не справился с управлением. Форвард сборной России и "Краснодара" в ночь на 1 августа проезжал по улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка. Автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Очевидцы считают, что Смолов, вероятно, не справился с управлением. Один из них прислал Life.ru видео, где рассказывает, что футболист мог во время маневра не вывернуть руль обратно, в результате чего и протаранил забор.

Федор в ДТП не пострадал, однако автомобиль серьезно поврежден. Это BMW M5 лимитированной версии First Edition. Как утверждают СМИ на Кубани, в регионе это единственный такой автомобиль. У "заряженного" седана уникальный цвет кузова и мощная комплектация. Всего их в России два десятка, а в мире – только 400 экземпляров. Стоит такая машина 9 миллионов рублей.

Напомним, в этом сезоне Смолов стал капитаном краснодарского клуба взамен ушедшего из команды защитника Андреаса Гранквиста. В первом же туре форвард отличился голом в ворота казанского "Рубина" – что, правда, не спасло его команду от поражения (2:1).

А 28 июля футболист вместе со своими партнерами по сборной России был удостоен звания Заслуженного мастера спорта. На ЧМ-2018 российской команде удалось дойти до четвертьфинальной стадии турнира – впервые за историю.