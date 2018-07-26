У Смолова вырвали титул футбольного секс-символа России
Согласно опросу, после окончания ЧМ-2018 самым сексуальным игроком сборной России стал Игорь Акинфеев, набрав 19% голосов. Второе место рейтинга занял защитник Марио Фернандес с 13%. Федор Смолов замкнул тройку лидеров.
Стоит отметить, что до старта мундиаля самым сексуальным большинство респондентов называли Смолова. Акинфеев тогда занимал вторую строчку, сообщает "Спорт-Экспресс".
Можно предположить, что на смену предпочтений общественности повлияли успехи футболистов на прошедшем чемпионате мира. Акинфеева в народе окрестили героем после блистательной игры на матче между сборными России и Испании.
Смолову в этом плане повезло гораздо меньше. Болельщики отметили, что форвард сборной России проявил на ЧМ-2018 безответственность: позволял себе не спеша ходить по полю и терял голевые передачи. После нереализованного пенальти на матче с национальной командой Хорватии Смолов получил порцию народного гнева.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в послематчевой серии пенальти. Федор Смолов не реализовал первый одиннадцатиметровый удар. После матча форвард заявил, что каждый может ошибиться, и сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
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