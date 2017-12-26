Что посмотреть в новогоднюю ночь

Dni.Ru составили обзор праздничных телепередач, которые пройдут с 31 декабря по 1 января. Каждый канал российского ТВ приготовил для зрителей разнообразную и интересную программу.

На Первом канале в 23:00 стартует шоу "Новогодняя ночь на Первом". В этом году в нем примут участие лидеры народного онлайн-голосования.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта сообщил, что к 30 выбранным зрителями исполнителям будет добавлено "еще столько же не менее достойных". Он добавил, что шоу удовлетворит вкусы поклонников самой разной музыки любых возрастов.

Кроме того, в этом году на Первом откажутся от традиционных студий, в которых всегда записывались подобные эфиры. В этот раз артисты будут сниматься на фоне самых знаменитых мест новогодней Москвы. Ведущие праздничного вечера на Первом – Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Алла Михеева.

Перед "Новогодней ночью на Первом" – на канале праздничный выпуск шоу "Лучше всех!" (31 декабря в 18:20). В нем зрители увидят юных артистов с самыми трогательными праздничными номерами.

На канале "Россия 1" 31 декабря в 21:55 начнется "Новогодний парад звезд", который проведут Николай Басков и Филипп Киркоров. В нем лицом к лицу встретятся Андрей Малахов и Максим Галкин. Дональд Трамп (Юрий Стоянов) побеседует с российским президентом, а Тереза Мэй (Игорь Верник), Эммануюль Макрон (Юрий Аскаров) и Ангела Меркель (Юрий Стоянов) поздравят всех россиян.

В полночь начнется Новогодний "Голубой огонек-2018". Ведущими стали Андрей Малахов и Кристина Орбакайте, Юрий Гальцев и Наталья Медведева, Николай Басков и Нонна Гришаева. Всего в этом году в "Голубом огоньке" покажут более 80 номеров. Выбор участников программы в этом году определяли сами зрители путем интернет-голосования. В этом году у елки собрались не только известные артисты, но и люди, которые отличились в этом году: спортсмены, врачи, космонавты, военные. Также известно, что на телеканале 1 января пройдет телепремьера фильма "Последний богатырь".

"ТВ Центр" в 23.00 начнет шоу "Новый год в прямом эфире". Зрители увидят, что в новогоднюю ночь происходит на Поклонной горе, которая превратится в праздничную площадку. Также телезрителей ждут прямые эфиры из Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, парка "Сокольники", ВДНХ и с Тверской улицы.

В 23.30 шоу всех поздравит мэр Москвы Сергей Собянин. Потом шоу продолжится вплоть до 23.55.

Канал НТВ 31 декабря окажет "Супер Новый Год". Зрители смогут стать гостями волшебного дома, созданного специально для осуществления мечты детей из проектов "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы".

Они встретят в нем главных звезд отечественной эстрады. В эфире прозвучат личные истории людей, которыми гордится вся страна. Ведущие – Вадим Такменев и Александр Олешко. Продолжит ночь нового 2018 года фестиваль Авторадио "Дискотека 80-х".

"Россия К" 31 декабря предложит Новый год с Владимиром Спиваковым. Программа начнется в 22:50. В программе примут участие: звезды мировой оперной сцены – Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Ольга Перетятько и другие; артисты балета – Светлана Захарова и Денис Родькин; актеры театра и кино – Екатерина Гусева, Алексей Неклюдов, Юлия Пересильд, Евгений Миронов и артисты "Театра Наций"; популярные исполнители - Александр Коган, Елена Чарквиани, Этери Бериашвили, Иван Ожогин, Елена Назарова, Марк Тишман, Вадим Эйленкриг (труба), Вадим Репин (скрипка), а также два знаменитых коллектива Владимира Спивакова – Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

На СТС в 22.00 стартует шоу "Новый год, дети и все-все-все!". По сюжету Дмитрий Нагиев берется организовать праздник по-новому. За свежими идеями он обращается к детям. Именно они становятся сценаристами, режиссерами и актерами праздника.

На площадке встретятся участники вокального шоу "Успех" и "Шоу "Уральских пельменей", актеры сериалов "Воронины", "Молодежка" и "Психологини" и "Взрослая жизнь".

На ТНТ в 18.00 начнется новогодний супервыпуск шоу "Где логика?" Юмористы поборются с повелительницами Instagram: Гарик Мартиросян и Семен Слепаков против Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

В 19.00 зрителям предлагают посмотреть новогодний выпуск Comedy Woman. В 20.00 – шоу "Импровизация". В гости придут такие звезды как Сергей Лазарев, Нюша, Тимур Родригез, L'ONE. В 21.00 начнется новогодний выпуск шоу "Студия СОЮЗ". В 22.00 "Однажды в России" – самые животрепещущие темы.

В 23.00 на ТНТ стартует большой музыкальный новогодний баттл Comedy Club Karaoke Star 2018. В нем сойдутся команды Comedy Club, "Дома-2", "Импровизации", Comedy Woman, "Студии СОЮЗ", Stand Up, "Однажды в России" и "Универа".

РЕН ТВ встретит праздник марафоном "Легенд Ретро FM". 31 декабря звезды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 90-х годов исполнят свои главные хиты. Ретро-марафон продлится более суток и прервется лишь на традиционное новогоднее обращение Президента России.

Пятый канал представит новогодний проект "Моя советская ирония судьбы". С 12.00 вместе с Михаилом Боярским и его звездными друзьями зрители начнут встречать Новый год по-советски.

Своими новогодними историями и воспоминаниями от первого лица в программе "Мой Советский Новый год" с Михаилом Боярским поделятся Алла Пугачева, Гоша Куценко, Анна Ковальчук, Николай Басков, Никас Сафронов, Елена Яковлева, Денис Майданов, Владимир Шахрин, Дмитрий Харатьян, Вениамин Смехов и другие. С 16.40 зрителей Пятого канала ожидают любимые комедии.