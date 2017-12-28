Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России

Знаменитого композитора Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Тело музыканта кремируют.

Об этом Министерству культуры удалось договориться с вдовой артиста Светланой Владимировной Шаинской. "Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине", – приводит РИА Новости слова заместителя главы Министерства культуры Александра Журавского.

Пока неизвестно когда, состоится церемония погребения композитора – по словам его вдовы, в этом вопросе все зависит от американских властей, которые должны оформить все необходимые документы для транспортировки тела. "После 12 января я смогу получить этот сертификат. Сейчас сроки не очень понятны, так как здесь В Америке – прим. редакции) праздники, все закрыто, и все очень задерживается, хотя в то же время надеюсь, что может быть смогут выдать и раньше", – приводит слова Светланы Шаинской ТАСС.

Напомним, что знаменитый композитор скончался в США в возрасте 92 лет. Причиной смерти Владимира Шаинского ста рак мочевого пузыря. Страшный диагноз музыканту поставили давно. В 2008 году ему провели успешную операцию. По словам Светланы, до 9 мая этого года Владимир Шаинский почти не жаловался на здоровье.

Резкое ухудшение здоровья Шаиснкого произошло 15 декабря, когда ему стало плохо и его увезли в больницу. "Мы постоянно навещали его, сидели целыми днями рядом. Дочь Анна постоянно навещала его и накануне тоже приехала из Сан-Франциско, где она живет и работает, на Рождество", – вспоминала вдова.

Владимир Шаинский известен как автор множества популярных песен, в частности для детей. В его творческом арсенале, в том числе, музыка для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене.