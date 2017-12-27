Перед смертью Шаинский общался с бывшей женой

Журналисты узнали подробности личной жизни Владимира Шаинского. Как оказалось, после развода известный композитор сохранил дружеские отношения с первой супругой Асей Султановой.

Владимир Шаинский был женат трижды. Первой женой композитора стала Ася Султанова, с которой они вместе учились в консерватории. "Она замечательный композитор. Писала камерно-симфонические произведения, музыку для детей и кино. Ее песней "Россия" завершались правительственные концерты в Кремлевском дворце. Владимир Яковлевич сохранил с Асей дружеские отношения, общался с ней до последних дней", – рассказал поэт-песенник Юрий Энтин.

Второй женой артиста стала помощница по хозяйству Наталья. Их познакомил Юрий. Влюбленные поженились, в браке родился сын Иосиф. Однако этот союз оказался недолгим.

О третьей супруге композитора Энтин отозвался очень тепло. "Настоящим ангелом для него стала третья жена – Светлана. Она работала бухгалтером в Союзе кинематографистов, там ее и приметил Владимир Яковлевич. Когда он советовался со мной, спрашивал: "Жениться или не жениться?", я ему твердо сказал: "Женись! Она молодая, (Владимиру было 58 лет, а Светлане – 18. – Прим. ред.), будет лучше твои песни понимать!" Удивительная женщина, помогала ему во всем... У них была счастливая жизнь. На свет появились сын Вячеслав и дочь Анна", – цитирует Энтина "Московский комсомолец".

Он отметил, что супруге Шаинского приходилось порой тяжело. "Владимир Яковлевич – очень непростой человек: он все время шутил, всерьез не говорил", – пояснил поэт. Энтин отметил мужество друга, боровшегося, по одной версии, с раком мочевого пузыря, по другой – с раком желудка: "У него было тяжелейшее заболевание, но он переносил его легко, никогда не жаловался, постоянно шутил над собой. В этом был весь Шаинский".