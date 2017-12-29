Недооцененные фильмы 2017 года
Киноиндустрия все больше превращается в поле битвы двух направлений. С одной стороны – блокбастеры, такие, как "Звездные войны: последний джедай" или "Чудо-женщина", которые собирают толпы в мультиплексах. С другой стороны – "независимое" кино, которое пока остается недооцененным массовым зрителем.
Последнее было представлено в 2017 году фильмами, которые и привлекли внимание критиков. Это картина Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фаррелом. Заслуживает высокой оценки и "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном.
В перечне из 13 картин – драма Робена Кампийо "120 ударов в минуту", ставшая призером Каннского кинофестиваля. Кроме того, в список "недооцененок" попали "Битва полов" с Эммой Стоун и фильм "Сильнее", в котором снялись Джейк Джилленхол и Татьяна Маслани.
Помимо них в рейтинг вошли ленты "Ферма "Мадбаунд", "История призрака", "Патти Кейкс", "Персональный покупатель", "Пляжные крысы", "Хорошее время", "На пределе" и "Их звездный час", пишет журнал Variety.
В 2016 году в такой же список попали ленты “Американская милашка” Андреа Арнольд, "Синг Стрит" Джона Карни, "Несколько женщин" Келли Райхардт,"Криша" Трея Эдварда Шульца и "Тишина" Майка Флэнагана.
В то же время, критики признают: с возрастанием качества ТВ-продукции, развитием интернета и таких сервисов, как Netflix, список недооцененных независимых фильмов становится все короче.
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