Племянник о последних днях тяжелобольного Державина

Племянник Михаила Державина рассказал о последних днях жизни знаменитого актера. По словам родственника артиста, 1 января народный любимец еще разговаривал.

Состояние артиста ухудшилось 6 января. Державина перевели в реанимацию военного госпиталя в Одинцово, где он лечился. У Михаила Михайловича начались проблемы с кровообращением. "Болезнь сосудов – это наше, семейное. Сначала в ноги плохо поступала кровь, потом в голову", - приводит слова Михаила Владимирова газета "Московский Комсомолец". Племянник актера рассказал, что в последние часы Державин уже не разговаривал: "Когда я пришел, он открыл глаза, посмотрел на меня – я понял, что узнал, но ничего не сказал. Вот и все".

Михаил Владимиров сейчас занимается подготовкой к последним проводам своего дяди, с которым был очень близок. 42-летний актер Театра сатиры признался, что Державин был для него не просто родственником: "Он мне был больше, чем дядей. Папой. Он меня вырастил. Я всегда говорил ему: "Я пристегнут к тебе большой пуговицей".

Владимиров также рассказал, почему траурная церемония на Новодевичьем кладбище назначена на 15 января: "13-го – старый Новый год, в этот день не хоронят. 15-е – хорошее число, он его любил, у него же день рождения 15-го, только в июне".

Напомним, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался в возрасте 81 года 10 января в больнице. Телезрители запомнят актера по ролям в комедиях "Моя морячка", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Жених из Майами" и других. Кроме того, в 1970-х он вел юмористическую телепередачу "Кабачок "13 стульев".