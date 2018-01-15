Народ бежал от гроба с Державиным

В Театре сатиры идет церемония прощания со старейшим актером. На панихиду собралось много звезд.



Около 300 человек из 12-миллионной Москвы пришли проститься с Михаилом Державиным в Театр сатиры. В основном это люди старшего возраста, ровесники 81-летнего актера.

Казалось, что журналистов даже больше, чем поклонников. Но репортерам приходилось все время отбегать от гроба, чтобы передать в редакцию материалы: в зале театра стоят "глушилки", дабы звонки мобильных и звуковые уведомления не мешали спектаклю.

Среди тех, кто пришел проститься с Державиным, было немало знаменитостей. Писатель Аркадий Инин, музыкант Леон Оганезов, юморист Владимир Винокур, создатель "Ералаша" Борис Грачевский, актриса Вера Алентова – у каждого из них от общения с артистом остались самые светлые воспоминания.

Алентова, например, в разговоре с Dni.Ru отметила удивительную скромность Державина и его незлобивость, отсутствие зависти. А Инин признался, что без фирменного номера "Моя морячка" в исполнении Мих Миха не обходилась ни одна встреча друзей.

"Закатилось наше солнышко..." – вздыхают сотрудники театра, хотя перед зрителями Державин не появлялся уже несколько лет. "Он тяжело болел, поэтому не мог выходить на сцену", – рассказали Dni.Ru в Театре сатиры.

Похоронят Державина на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер Театра имени Вахтангова Михаил Державин. В Москве в ближайшее время могут установить памятник выдающемуся артисту.