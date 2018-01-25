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Культура

Правнук Сталина назвал создателей комедии о нем "нелюдями"

Кадр из фильма "Смерть Сталина"
Художник Яков Джугашвили высказал свое отношение к фильму Армандо Иануччи "Смерть Сталина". Потомок Иосифа Виссарионовича уверен, что смерть любого человека не может быть поводом для создания комедии.
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Яков Джугашвили поддержал отмену проката скандальной картины. При этом он отметил, что создатели ленты едва ли могут считаться нормальными людьми. По мнению потомка вождя, смерть – не повод для смеха для здоровой личности.

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"Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь", – цитирует художника радиостанция "Говорит Москва",

Правнук Сталина признался, что картину, конечно, не смотрел, но это не означает, что о ней нельзя сделать вывод. По словам Джугашвили, ему достаточно названия. Также он добавил, что сейчас невозможно создание подобного фильма о Ким Ир Сене, но как только в Северной Корее сменится режим, такой фильм появится.

"Появление этого фильма – это результат не деятельности этих авторов, этих нелюдей, а скорее это то, что мы им позволили… Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия "Смерть Сталина", - заявил Яков Джугашвили. В настоящее время кинокартина проходит дополнительную юридическую экспертизу.

Напомним, ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение британского фильма, поскольку в нем были выявлены признаки экстремизма. В комитете по культуре Госдумы киноленту сочли оскорбительной. Кроме того, юристы нашли в "Смерти Сталина" признаки нарушения российского законодательства.

Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. Фильм основан на французском комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робена. Актер Джейсон Айзекс сыграл в комедии Георгия Жукова, телеведущий Майкл Пэйлин из комик-труппы "Монти Пайтон" – Вячеслава Молотова, Стив Бушеми перевоплотился в Никиту Хрущева, а Джеффри Тэмбор – в Георгия Маленкова.

Автор: Людмила Фоканова25 января 2018, 14:32

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