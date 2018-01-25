Правнук Сталина назвал создателей комедии о нем "нелюдями"
Яков Джугашвили поддержал отмену проката скандальной картины. При этом он отметил, что создатели ленты едва ли могут считаться нормальными людьми. По мнению потомка вождя, смерть – не повод для смеха для здоровой личности.
"Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь", – цитирует художника радиостанция "Говорит Москва",
Правнук Сталина признался, что картину, конечно, не смотрел, но это не означает, что о ней нельзя сделать вывод. По словам Джугашвили, ему достаточно названия. Также он добавил, что сейчас невозможно создание подобного фильма о Ким Ир Сене, но как только в Северной Корее сменится режим, такой фильм появится.
"Появление этого фильма – это результат не деятельности этих авторов, этих нелюдей, а скорее это то, что мы им позволили… Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия "Смерть Сталина", - заявил Яков Джугашвили. В настоящее время кинокартина проходит дополнительную юридическую экспертизу.
Напомним, ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение британского фильма, поскольку в нем были выявлены признаки экстремизма. В комитете по культуре Госдумы киноленту сочли оскорбительной. Кроме того, юристы нашли в "Смерти Сталина" признаки нарушения российского законодательства.
Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. Фильм основан на французском комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робена. Актер Джейсон Айзекс сыграл в комедии Георгия Жукова, телеведущий Майкл Пэйлин из комик-труппы "Монти Пайтон" – Вячеслава Молотова, Стив Бушеми перевоплотился в Никиту Хрущева, а Джеффри Тэмбор – в Георгия Маленкова.
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