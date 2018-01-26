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Культура

Скандальная "Каренина" Боярской получила престижную премию

Елизавета Боярская. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Первыми лауреатами премии "Золотой орел" стали Елизавета Боярская и Сергей Пускепалис. Они победили в номинации "Лучшая актеры на телевидении". 
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Артистка получила статуэтку за свою работу в сериале "Анна Каренина". В своей поздравительной речи Елизавета Боярская поблагодарила всю съемочную группу и лично режиссера Карена Шахназара. "Так сложилась моя жизнь, что я часто сталкиваюсь с классикой. Когда я впервые прочитала "Анну Каренину", уже знала, что обязательно ее сыграю", приводит слова Боярской ТАСС.

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Отметим, что "Анна Каренина" пользовалась огромным успехом. Сериал получил сразу несколько статуэток в разных номинациях. Помимо персональной награды Елизавете Боярской, организаторы премии вручили Золотого Орла всей съемочной группе. "Анна Каренина" завоевала победу в номинации "Лучший телевизионный фильм или мини-сериал". Продюсер сериала Антон Златопольский заявил, что таким успехом лента пользуется из-за оригинального прочтения классического сюжета режиссером Кареном Шахназаровым.

Отметим, что новая трактовка произведения Льва Толстого вдохновила не всех. Так, ранее Dni.Ru сообщали, что Станислав Садальский жестко раскритиковал работу Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева, которые исполнили главные роли. Актер заметил, что семейной паре не удалось передать характеры героев и погрузиться в атмосферу их времени. Кроме того, по мнению Садальского, по игре Боярской и Матвеева чувствуется, что они давно устали друг от друга.

  

Кроме того, во время фестиваля "Кинотавр" зрители окатили "Каренину" волной преследования. Итак, заполненный лишь на половину зал к середине фильма покинули целиком. "Массовому зрителю сегодня в принципе не нужна "Каренина" в кинотеатре. Я не знаю того зрителя, который за деньги готов пойти на этот фильм. Сегодня, к сожалению, катастрофически мало зрителей, которые готовы смотреть такое кино в кинотеатре", – рассказывала кинокритик Мария Безрук. 

Автор: Михаил Войцеховский26 января 2018, 21:55
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