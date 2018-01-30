"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"

Владимир Путин посмотрел фильм "Движение вверх" дома, "включив флешку". Президент России рассказал об этом своему доверенному лицу – актеру Владимиру Машкову – и поблагодарил за картину.

Кандидат в президенты России и действующий глава государства встретился с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве. Актер Владимир Машков должен был представить российскому лидеру результаты работы группы "Культура и искусство". Однако Путин опередил актера, пишет РИА ФАН.

"Вам спасибо большое за фильм", – сказал президент, имея в виду киноленту "Движение вверх". Машков удивился – он не знал, что президент сходил на картину. "Я никуда не ходил, флешку включил, я тоже современный человек", – ответил Путин.

"Украли?" – пошутил Машков. "Нет, не украли, дали посмотреть. Почему сразу украли?" – парировал президент, вызвав смех в зале.

Путин - Машкову: Спасибо большое вам за фильм!

Машков: Мы не знали, что вы сходили.

Путин: Я не ходил, я флэшку воткнул.

Машков: Фильм уже украли?

Путин: Не украли - дали посмотреть pic.twitter.com/P2rDcGIBRx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 января 2018 г.

Фильм "Движение вверх" стал самым кассовым за всю историю российского кино. Сборы уже составили более 2,535 миллиарда рублей. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роли в ней исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров.

Владимир Машков на встрече с президентом от лица группы культуры и искусства поздравил всех с началом совместной работы. Владимиру Путину актер пожелал "движения вверх, к победе", передает RT.

Действующий президент идет на новый срок как самовыдвиженец. Выборы главы российского государства назначены на 18 марта.

