Подписи в поддержку Путина передали в ЦИК

Представители избирательного штаба президента Владимира Путина в понедельник, 29 января, предоставили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) необходимые подписи для его регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. Уполномоченные представители принесли в Центризбирком порядка 30 коробок, где находятся около 315 тысяч подписей.



Подписи сдали уполномоченная президента по финансовым вопросам на выборах Наталья Орлова и глава юридического отдела штаба Сергей Кабышев. Кроме подписей сдается пакет документов, включающий необходимые справки и финансовые отчеты, рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.



Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко отметил, что после получения подписей у Центризбиркома есть 10 дней для проверки их подлинности. В большинстве случаев эта процедура занимает 7-8 дней. Затем решается вопрос о регистрации кандидата, добавил он.

Для проверки будут использованы специальные почерковеды, Центральная избирательная комиссия будет сотрудничать с управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Всего для проверки используются 60 тысяч подписей из 100 или 300 тысяч, которые предоставил кандидат.

Количество забракованных подписей не должно превышать 5%. В противном случае ЦИК производит повторную проверку следующих 30 тысяч.





Выборы президента России состоятся в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией – 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца, поэтому ему было необходимо собрать 300 тысяч подписей. Документы для регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост он подал 27 декабря.

Ранее активисты попросили партию "Единая Россия" предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей в поддержку президента. "ЕР" предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.

По данным партии, 14 января, в единый день сбора подписей, общественные приемные посетили более 200 тысяч человек, желающих поддержать главу государства. Ранее в штабе по сбору подписей сообщили, что в поддержку главы государства собрано более 1,6 миллиона подписей россиян.