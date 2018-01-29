Подписи в поддержку Путина передали в ЦИК
Подписи сдали уполномоченная президента по финансовым вопросам на выборах Наталья Орлова и глава юридического отдела штаба Сергей Кабышев. Кроме подписей сдается пакет документов, включающий необходимые справки и финансовые отчеты,
рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.
Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко отметил, что после получения подписей у Центризбиркома есть 10 дней для проверки их подлинности. В большинстве случаев эта процедура занимает 7-8 дней. Затем решается вопрос о регистрации кандидата, добавил он.
Для проверки будут использованы специальные почерковеды, Центральная избирательная комиссия будет сотрудничать с управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Всего для проверки используются 60 тысяч подписей из 100 или 300 тысяч, которые предоставил кандидат.
Количество забракованных подписей не должно превышать 5%. В противном случае ЦИК производит повторную проверку следующих 30 тысяч.
Выборы президента России состоятся в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией – 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца, поэтому ему было необходимо собрать 300 тысяч подписей. Документы для регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост он подал 27 декабря.
Ранее активисты попросили партию "Единая Россия" предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей в поддержку президента. "ЕР" предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.
По данным партии, 14 января, в единый день сбора подписей, общественные приемные посетили более 200 тысяч человек, желающих поддержать главу государства. Ранее в штабе по сбору подписей сообщили, что в поддержку главы государства собрано более 1,6 миллиона подписей россиян.
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