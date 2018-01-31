Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал

Продюсер "Бригады" возмущен высказыванием исполнителя одной из главных ролей, назвавшего сериал преступлением. Александр Акопов считает такую точку зрения глупостью.

Сериалы, подобные "Бригаде", отвращают молодежь от преступного образа жизни, уверен Акопов. Он подчеркнул: героя Майкова убивают, что должно показать юношам судьбу вставших на путь криминала.

"Просто глупость. На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему. Скорее наоборот – они способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками", – цитирует Акопова "Газета.ru".

Как писали Dni.Ru, Павел Майков считает, что "Бригада" причинила вред обществу. Свое участие в нем актер назвал преступлением против России.

Роль Пчелы в сериале Алексея Сидорова принесла Павлу пользу – он стал известным. А вот российскому обществу фильм только навредил. "Бригада" – это преступление перед Россией, в котором я участвовал", – заявил Майков.

Успех сериала, вышедшего на экраны в 2002 году, актер объяснил так: молодой режиссер снимал свой первый фильм, молодые актеры играли свои первые большие роли, и это было заразительно. Майков добавил, что с тех пор в российском кинематографе не появилось ни одной столь же успешной картины.

"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. А вред "Бригады" в том, что мальчики хотели стать бандитами. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия", – пояснил Майков.

Многосерийный фильм рассказывает историю четырех друзей, которые объединяются в преступную группировку. События охватывают 1989-2000 годы. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева.