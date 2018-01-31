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Культура

Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал

Кадр из сериала "Бригада"
Продюсер "Бригады" возмущен высказыванием исполнителя одной из главных ролей, назвавшего сериал преступлением. Александр Акопов считает такую точку зрения глупостью.
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Сериалы, подобные "Бригаде", отвращают молодежь от преступного образа жизни, уверен Акопов. Он подчеркнул: героя Майкова убивают, что должно показать юношам судьбу вставших на путь криминала.

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"Просто глупость. На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему. Скорее наоборот – они способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками", – цитирует Акопова "Газета.ru".

Как писали Dni.Ru, Павел Майков считает, что "Бригада" причинила вред обществу. Свое участие в нем актер назвал преступлением против России.

Роль Пчелы в сериале Алексея Сидорова принесла Павлу пользу – он стал известным. А вот российскому обществу фильм только навредил. "Бригада" – это преступление перед Россией, в котором я участвовал", – заявил Майков.

Успех сериала, вышедшего на экраны в 2002 году, актер объяснил так: молодой режиссер снимал свой первый фильм, молодые актеры играли свои первые большие роли, и это было заразительно. Майков добавил, что с тех пор в российском кинематографе не появилось ни одной столь же успешной картины.

"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. А вред "Бригады" в том, что мальчики хотели стать бандитами. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия", – пояснил Майков.

Многосерийный фильм рассказывает историю четырех друзей, которые объединяются в преступную группировку. События охватывают 1989-2000 годы. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева.

Автор: Андрей Евлампиев31 января 2018, 14:01

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